Физик Митрофанов: российской лунной миссии будет лучше без европейских приборов

Необходимость снять с российских лунных аппаратов приборы Европейского космического агентства (ЕКА) из-за отказа организации сотрудничать с Россией пойдет на пользу российской лунной миссии. Об этом «Газете.ru» сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

На аппарат «Луна-27» планировалось поставить европейскую буровую установку, вес которой составляет 41 килограмм. Аналогичный российский прибор, по словам Митрофанова, весит 30 килограммов.

Что касается европейской навигационной камеры PILOT-D аппарата «Луна-25», то она была установлена только в интересах самого ЕКА.

«Эти данные европейцы хотели использовать в своих будущих проектах. Мы оказывали им установкой этой камеры любезность. Камеру эту нам пришлось ставить с перевесом, теперь, вместо того, чтобы снимать что-то российское, мы с большим удовольствием снимем европейское», — сказал Митрофанов.