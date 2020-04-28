    28 апреля 2020, 20:06

    Физик-ядерщик прокомментировал планы Украины на Чернобыль

    Дарья Морозова

    Украина 34 года заявляет о каких-то проектах в Чернобыле, но так ничего и не сделала. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на физика-ядерщика Владимира Кузнецова.

    По его словам, «Украина пытается там что-то сделать, то заповедник, то еще что-то», но «ни на ять это не сдвигается ни в какую сторону».

    «Они даже не могут провести работы, чтобы обезопасить зону от пожаров», — рассказал Кузнецов.

    Планы заселить Чернобыль вообще непонятны, считает ученый.

    «Что они там делать будут? Как они там будут жить в этой Чернобыльской зоне? Абсолютно непонятно», — уверен он.

    Ранее стало известно, что один из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Романюк предупредил, что лесные пожары, полыхающие в Чернобыле с начала месяца, могут обернуться катастрофой. Отмечается, что они подобрались на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС. По словам эксперта, «там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом».