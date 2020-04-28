Физик-ядерщик прокомментировал планы Украины на Чернобыль

По его словам, «Украина пытается там что-то сделать, то заповедник, то еще что-то», но «ни на ять это не сдвигается ни в какую сторону».

«Они даже не могут провести работы, чтобы обезопасить зону от пожаров», — рассказал Кузнецов.

Планы заселить Чернобыль вообще непонятны, считает ученый.

«Что они там делать будут? Как они там будут жить в этой Чернобыльской зоне? Абсолютно непонятно», — уверен он.

Ранее стало известно, что один из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Романюк предупредил, что лесные пожары, полыхающие в Чернобыле с начала месяца, могут обернуться катастрофой. Отмечается, что они подобрались на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС. По словам эксперта, «там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом».