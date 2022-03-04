Физик-ядерщик Ожаровский рассказал, чем мог кончиться пожар на Запорожской АЭС

Пожар возник на Запорожской АЭС этой ночью — предположительно, в результате попадания снаряда в один из корпусов станции. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Ридусу», что могло бы случиться при менее благоприятном исходе событий.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), местной украинской военно-гражданской администрации и российского командования, на станции не зафиксировано повышения радиационного фона. Сообщается, что пожар случился в административном здании.

По словам ученого, при распространении огня катастрофа затронула бы не только территорию Украины, но и Европу, и Россию.

«При военных действиях при намеренном или непреднамеренном обстреле реактора или хранилища отработанного ядерного топлива может произойти разгерметизация, и при разрушении первого контура реактора все радиоактивные элементы выбрасываются в окружающую среду. Станция старенькая, построена в 1980-е годы, защитная оболочка не может выдержать попадание снаряда», — сказал физик.

По его словам, в течение суток радиация могла бы распространиться на сотни километров, достигнув нескольких российских городов, включая Курск, Москву и Архангельск.