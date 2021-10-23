Физик и совладелец компании IPG Photonics Гапонцев скончался в США

В США скончался физик, бизнесмен и совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев. Об этом написал Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье. Также информацию подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Бизнесмену было 82 лет. Его состояние оценивалось в 2,8 миллиарда долларов. Предприниматель был к тому же еще и известным человеком благодаря научным разработкам в области лазерной физики. По данным издания, физика не стало 22 октября.

Пока неизвестно, что точно стало причиной смерти бизнесмена. Но несколько лет он болел раком. Валентин Гапонцев родом из России. Здесь он учился и начал свою предпринимательскую деятельность. После переехал за границу. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Он окончательно переехал в США, штат Массачусетс, после того, как основал компанию IPG Photonics.

В середине октября в возрасте 86 лет лет умер ученый в области создания средств ПВО Владимир Светлов. При его участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты.