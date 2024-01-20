Мир 20 января 2024, 19:50 Фицо заявил о полном контроле США над Украиной с 2014 года Премьер Словакии Фицо: Украина с 2014 года находится под тотальным контролем США Attila Volgyi / Global Look Press

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Украина с 2014 года находится под тотальным контролем и влиянием США, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, ЕС совершает ошибку, придерживаясь американской точки зрения об украинском конфликте, вместо того чтобы сформировать свое мнение, сообщило РИА «Новости».

«Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины», — подчеркнул Фицо в эфире RTVS.

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Несколькими днями ранее стало известно, что парламент Словакии принял поправки в законодательство и разрешил Минобороны утверждать поставки и экспорт оружия. Таким образом, государственные и частные оружейные компании получили возможность оказывать военную помощь Украине.

По словам бывшего главы оборонного ведомства Ярослава Надя, происходящее объясняется тем, что за властями Словакии стоят представители оружейного бизнеса.

Высказывания Фицо об отказе поставлять Украине вооружения он назвал лишь популистскими заявлениями, чтобы понравиться электорату.