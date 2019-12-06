  • Фитнес-браслет выдал неверного бойфренда

    06 декабря 2019, 20:05

    Алексей Сахаров

    Американка стала звездой Twitter после сообщения, кторое неожиданно стало вирусным. Она призналась, что вычислила неверность своего парня с помощью фитнес-трекера и приложения для смартфона. Джейн Слейтер стала популярной благодаря СМИ, которые обратили внимание на эту забавную историю.

    Как рассказала Слейтер, у нее и ее молодого человека были одинаковые фитнес-трекеры. В знак особой близости между ними парень и девушка синхронизировали свои браслеты. Так они могли следить за активностью друг друга и в случае чего поддержать один другого.

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    Накануне своего дня рождения ее парень пропал и не выходил на связь. Но ночью в приложении на смартфоне вдруг начала происходить подозрительная активность. Было видно, что ночью у ее молодого человека вдруг часто забилось сердце и это продолжалось несколько томительных минут. Объяснение могло быть только одним: ее мужчина ей изменил.

    «Спойлер: он не был записан в тренажерку на четыре утра», — написала девушка.

    В комментариях девушку подержали. Но подписчики решили, что не будут дарить своим половинам такой браслет. Меньше знаешь — крепче спишь.

    Мораль? Снимайте на ночь браслет.