Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.

В пресс-релизе агентства говорится, что прогноз по России стабильный. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2», указано в сообщении.

Решение Fitch сохранить рейтинг России свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Fitch Ratings (Fitch Ratings Inc.) — это американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Компания наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.

Главной задачей Fitch Ratings является предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.