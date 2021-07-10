Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Прогноз в отношении страны стабильный.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

«Кредитный рейтинг России на уровне „BBB“ отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — говорится в сообщении, которое цитирует «Газета.ru».

Аналитики агентства при этом указали на геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокую сырьевую зависимость.

Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение Fitch, сообщил журналистам, что «последовательное подтверждение кредитного рейтинга России всеми агентствами „большой тройки“ свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики». сообщил ТАСС.