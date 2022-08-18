Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте. Значение изменилось с «RD» на «CC», заявила американская корпорация.

«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до „CC“ с „RD“», — сообщило агентство.

Украине присвоили означающий ограниченный дефолт рейтинг «RD» в субботу, 13 августа. Причиной стало решение властей страны пойти на реструктуризацию долга. Они попросили иностранных инвесторов заморозить выплаты по международным облигациям на два года. Речь шла о 20 миллиардах долларов.

Кредитный рейтинг страны решили повысить после того, как держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. Аналитики агентства считают, что это приведет к устранению ограниченного дефолта.

«Около шести миллиардов основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчает обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение боевых действий», — пояснили в Fitch.

В документе уточнили, что согласие на реструктуризацию дали 75% держателей облигаций. Минимальный необходимый показатель составляет 66,7%.