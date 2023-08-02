Мир 02 августа 2023, 02:07 Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+ Pxhere

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Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США опустился. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило его с ААА до АА+. Об этом сообщили на сайте организации.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов Америки в иностранной валюте с уровня ААА до AA+», — сообщили специалисты.

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По рейтингу, как указали эксперты, установлен стабильный прогноз.

В следующие три года в Соединенных Штатах ожидается ухудшение фискальной ситуации, а также рост госдолга, который и так является высоким, отметили «Известия».

В июне сумма государственного долга США впервые в истории превысила отметку в 32 триллиона долларов. Прошлый уровень американского госдолга оценивался в 31,95 триллиона долларов. Глава Минфина России Антон Силуанов, говоря о ситуации с государственным долгом Америки, назвал ее результатом непродуманной экономической политики.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Через два дня после этого неизвестный трейдер из Штатов благодаря новому закону заработал примерно семь с половиной миллионов долларов.