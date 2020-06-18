Фирменные наушники Apple взорвались в ухе китайца

Безусловно, гаджеты сильно облегчили жизнь людям. Однако порой они выходят из строя и становятся опасными для жизни. Так, наушники взорвались в ухе у жителя Китая.

Случай произошел с 23-летним мужчиной из города Чжэнчжоу. Он разговаривал по телефону, когда наушник AirPods сломался. Об этом написал портал GizmoChina.

В итоге молодой человек повредил кожу на правом ухе. Два дня пострадавшему давали противовоспалительные препараты. Однако парень так до конца и не восстановился. У него возникли проблемы со слухом. Врачи нашли в его ухе следы кровотечения.

В китайской соцсети Weibo появилась информация, что житель КНР купил гарнитуру в одном из партнерских магазинов Apple. Сейчас испорченные наушники отправили производителю на экспертизу. По некоторым данным, китайцу выплатили компенсацию.

Компания Apple уже многие годы остается одним из лидеров на рынке гаджетов. Она не только успешно продает телефоны, наушники и другие девайсы, но также предлагает клиентам свои приложения. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что большая комиссия, которую забирает американская корпорация, способна разорить стартапы. Программист предложил способ, как лишить Apple монополии на установку программ.