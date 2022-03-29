Фирма Johnson & Johnson прекратит поставки средств гигиены в Россию

Американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении поставок средств личной гигиены и товаров персонального ухода в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте производителя.

Причиной такого решения в компании назвали кризис на Украине. В пресс-службе подчеркнули, что сохранят импорт в Россию лекарств и других медицинских товаров. Кроме того, они увеличат с пяти до 10 миллионов долларов пожертвования гуманитарным фондам.

В Johnson & Johnson напомнили, что после начала специальной операции на Украине компания приостановила все инвестиции в Россию, включая оплату рекламы, а также отменила регистрацию новых лекарственных препаратов.

Фирма пообещала, что сохранит занятость сотрудников украинского офиса и окажет дополнительную финансовую помощь.