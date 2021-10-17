Финскую журналистку поразила российская особенность ремонтировать вещи

Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она сама, вероятнее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.

В пример журналистка привела случай, как случайно прожгла дыру на любимой кофте, сообщило РИА «Новости».

«И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь», — рассказала Лаурен. Она также добавила, что Галина, о которой шла речь, работала в «Доме быта» в Гетеборге.

Россияне, по мнению журналистки, мастерски ремонтируют одежду, электронику и аксессуары. Услуга при этом оказывается «невероятно быстро» и по доступным ценам. Это, как считает журналистка, связано с советским прошлым.

При этом Лаурен отметила, что такая система совершенно неразвита в Швеции. По ее словам, у скандинавских стран есть в сортировке мусора, в то время как выбрасываются многие вещи, которым можно дать вторую жизнь.

В заключение финская журналистка призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.