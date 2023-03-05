Мир 05 марта 2023, 23:43 Финского министра заподозрили в выступлении в пьяном виде YLE: глава Минэкономики Финляндии Линтиль произнес речь в пьяном виде РИА «Новости»

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Телекомпания YLE сообщила, что министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля выступил с речью в пьяном виде. Глава ведомства произнес речь от имени правительства республики 29 апреля 2022 года.

«Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

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Присутствовавшие на мероприятии гости подтвердили корреспондентам, что министр выглядел «слегка нетрезвым». Скандал разразился после анонимной публикации от 3 марта, в которой говорилось, что на момент выступления министр перебрал с алкоголем.

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Этот уже второй скандал с участием министра за последние две недели. До этого появилось сообщение, что группе депутатов от имени Линтиля разослали мем, где он высмеивал главу правительства Санну Марин.

Линтиля баллотируется в депутаты парламента на предстоящих выборах от партии «Центр». Один из старейших политиков Финляндии, спикер парламента Матти Ванханен назвал обвинения министра в пьянстве преследованием политика.

Ранее сообщалось, что предложение правительства Финляндии о вступлении страны в НАТО получило поддержку депутатов государственного парламента. За принятие документа проголосовали 184 человека, против — семь.