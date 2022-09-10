Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза опровергли | 360°

Важное 10 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза опровергли Посольство Финляндии: россиянам не запретят въезжать в страны ЕС РИА «Новости»

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Информация СМИ о запрете на посещение стран ЕС для российских туристов не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Финляндии в Москве.

Пресса со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон распространила данные о том, что с 12 сентября россияне смогут посещать страны Евросоюза только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, также въезд разрешат журналистам.

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«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — подчеркнули в финляндском посольстве.

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Вчера стало известно, что Совет ЕС утвердил приостановку действия упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств. Вырастет время на оформление визы, ужесточатся правила выдачи многократных виз.

Въезд для россиян с шенгенскими визами запретила Эстония. Ограничения для туристов из РФ также ввели Латвия, Литва и Польша.

Как сообщило ИА Nation News, накануне финские пограничники аннулировали визы двум россиянкам, которые планировали выехать в Европу через сухопутную границу. Сотрудники ведомства заявили, что выданный посольством Италии шенген не действителен, так как на деле путешественницы эту страну не посещали.

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