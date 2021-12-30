Финский урбанист Хамалайнен дал советы Санкт-Петербургу по уборке снега

Жители Санкт-Петербурга зимой часто жалуются на некачественную уборку снега. Piter.TV поговорил с финским урбанистом Тимо Хамалайненом, чтобы выяснить, как власти справляются с уборкой снега в Хельсинки, который находится в том же климатическом поясе, что и Петербург.

Во-первых, в финском городе ответственность за уборку снега и наледи разделена между тремя сторонами: правительством страны, городскими властями и владельцами недвижимости.

«Национальное правительство очищает большие дороги (автомагистрали, ведущие в город), власти Хельсинки очищают все остальные улицы и тротуары за пределами центра города, а в центре ответственность разделена между городом и владельцами недвижимости (владельцы недвижимости, как правило, отвечают за уборку тротуаров перед зданиями)», — рассказал эксперт.

Кроме того, улицы чистят в порядке их заполненности. Специальная интерактивная карта показывает, какие улицы города нуждаются в уборке в первую очередь: красным цветом обозначены самые оживленные улицы, по которым ездит транспорт, желтым — менее оживленные, розовым — улицы с небольшой проходимостью.