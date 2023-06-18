18 июня 2023, 23:20
Финский президент испугался сближения России с развивающимися странами
Финский лидер Ниинисте назвал сближение РФ с развивающимися странами опасным для Запада
Дружба России с развивающимися государствами предоставляет опасность для Запада. Такое мнение выразил финский президент Саули Ниинисте, сообщило издание Ilta-Sanomat.
Он отметил, что существенная часть развивающихся стран с подозрением относится к Западу. Например, известную группу БРИКС можно считать как «своего рода противодействие Западу», и 19 государств всерьез рассматривают возможность вступления в объединение.
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«Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира», — сказал Ниинисте.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании вступить в БРИКС. Он отмечал, что страна хочет «шагать в ногу» с изменениями геополитического устройства.
Организацию БРИКС сформировали в июне 2006 года. Инициатором ее создания выступила именно российская сторона. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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