Мир 18 июня 2023, 23:20 Финский президент испугался сближения России с развивающимися странами Финский лидер Ниинисте назвал сближение РФ с развивающимися странами опасным для Запада Википедия

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Дружба России с развивающимися государствами предоставляет опасность для Запада. Такое мнение выразил финский президент Саули Ниинисте, сообщило издание Ilta-Sanomat.

Он отметил, что существенная часть развивающихся стран с подозрением относится к Западу. Например, известную группу БРИКС можно считать как «своего рода противодействие Западу», и 19 государств всерьез рассматривают возможность вступления в объединение.

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«Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира», — сказал Ниинисте.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании вступить в БРИКС. Он отмечал, что страна хочет «шагать в ногу» с изменениями геополитического устройства.

Организацию БРИКС сформировали в июне 2006 года. Инициатором ее создания выступила именно российская сторона. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.