Финский премьер поддержала идею о перезапуске отношений ЕС и России

Глава финского правительства Санна Марин высказалась за предложение Франции и Германии возобновить диалог между Россией и ЕС. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Марин призналась французским СМИ, что Финляндия одобряет желание Парижа и Берлина наладить контакт с Москвой. По словам премьер-министра, диалог с Россией необходим, если европейские страны хотят влиять на ее позицию. Она заметила, что в отношениях с РФ надо быть очень твердыми и точными.

«Отказ от диалога с Россией не дал результатов», — напомнила политик.