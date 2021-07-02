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    02 июля 2021, 20:42

    Финский премьер поддержала идею о перезапуске отношений ЕС и России

    Артур Блянихов

    Глава финского правительства Санна Марин высказалась за предложение Франции и Германии возобновить диалог между Россией и ЕС. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Марин призналась французским СМИ, что Финляндия одобряет желание Парижа и Берлина наладить контакт с Москвой. По словам премьер-министра, диалог с Россией необходим, если европейские страны хотят влиять на ее позицию. Она заметила, что в отношениях с РФ надо быть очень твердыми и точными.

    «Отказ от диалога с Россией не дал результатов», — напомнила политик.