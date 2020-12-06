Финский полицейский спел советскую песню и набрал миллионы просмотров на YouTube
Полицейский поет известную всем россиянам песню, прогуливаясь по пустым улицам города Оулу. Из-за ковидных ограничений все сидят по домам. Отдельного внимания стоит идеальный голос Шродеруса. Создается впечатление, что с таким талантом ему давно пора на большую сцену. Но, как выяснилось, правоохранитель уже 20 лет занимается творчеством, пишет Yle. Более того, какое-то время он даже выступал в Национальной опере Финляндии, но потом опять вернулся на службу.
Свой необычный выбор финн объяснил тяжелым разводом, который пришелся как раз на разгар пандемии. А еще так он хотел напомнить всем, в том числе и себе, что впереди ждут светлые времена. После выхода ролика полицейского наградили серебряной медалью «За заслуги». Также видео попало на первое место в список Google самых просматриваемых видео на YouTube в Финляндии.