Финский политолог Мика Аалтола предупредил европейцев о грядущем дефиците энергоносителей и росте цен. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на финский портал MTV.

«Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и вызывает раскол в демократиях. Единство ЕС, к примеру, в вопросе антироссийских санкций, может пострадать», — сообщил эксперт.

Политолог заверил — нынешний рост цен на бензин в Европе — это только начало.

Директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь ранее подчеркнул, что из-за западных санкций Европа испытывает большие трудности: растут цены на нефть и газ, энергоносители в дефиците. Сфера потребовала больших бюджетных вложений, из-за чего другим не хватило финансирования.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции в отношении России ценой за ее суверенитет и независимость.