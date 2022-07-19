Финский политолог Аалтола рассказал, что ждет Европу зимой

Европе нужно готовиться к «зиме недовольства» из-за дефицита энергоресурсов. Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола, написала «Политика сегодня».

Он пояснил, что рост цен на топливо, а также дефицит газа будут только увеличиваться. Это приведет к разногласиям внутри ЕС.

«Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и вызывает раскол в демократиях. Единство ЕС — к примеру, в вопросе антироссийских санкций — может пострадать», — считает политолог.