Мир 30 января 2024, 06:34 Финский политик Пекка Хаависто согласился ответить на звонок Путина Yle: кандидаты в президенты Финляндии на дебатах поспорили о звонке Путина Unsplash

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Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от российского лидера Владимира Путина. Член партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто заявил, что готов с ним поговорить, сообщило издание Yle.

«Каждый раз, когда звонит глава государства, мы отвечаем. <…> Я бы ответил и принял поздравление. Без координации у меня не было бы предметной политической дискуссии», — сказал он.

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В отличие от соперника член Национальной коалиции Александр Стубб отказался общаться с Владимиром Путиным, если бы тот решил поздравить его с победой на президентских выборах. Он заявил, что не ответил бы на звонок, так как Россия и Финляндия разорвали какие-либо отношения.

Второй тур президентских выборов в Финляндии пройдет 11 февраля. Досрочное голосование второго тура начнется в среду, 31 января, и завершится 6 февраля. В первом туре Александр Стубб набрал 27,2% голосов, Пекка Хаависто — 25,8%.