Мир 09 июня 2023, 02:16 Финский пограничник обозвал лжецами возвращавшихся домой россиян РИА «Новости»

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Финский пограничник назвал лжецами российских туристов, возвращавшихся домой. Об этом сообщил портал TourDom со ссылкой на рассказ россиянки в Telegram-канале, посвященном путешествиям в Финляндию.

Женщина и ее супруг два месяца назад отправились в Европу через финскую границу. На пропускном пункте они сообщили, что полетят в Стамбул, после чего получили зеленый свет. При этом, заверила женщина, у них на руках были билеты в Турцию.

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Но дальше планы семейной пары изменились и они поехали в Европу. Уже по возвращении на финской границе им устроили скандал. Сотрудники КПП предъявили претензии россиянам за то, что они не сказали сразу, что после Турции полетят в Европу. В итоге российских путешественников обозвали лжецами.

«Мы с мужем объясняли, что на момент въезда точно не знали маршрут, и у нас не было билетов. Не убедили. Сказали, поставят отметку в базе, что мы — лжецы», — поведала женщина.

Ранее глава переговоров по формированию кабинета министров Петтери Орпо заявил, что члены нового правительства Финляндии продлят ограничения на въезд в страну для россиян. По его словам, решение было очевидным и «само собой разумеющимся».