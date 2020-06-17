Финский писатель рассказал, как Карелия могла достаться его стране при Горбачеве

Карелия могла отойти к Финляндии. Переговоры якобы готовились начать во времена СССР, при Михаиле Горбачеве. Власти иностранного государства не воспользовались такой возможностью.

Историю вероятной передачи Карелии описал в своей книге бывший эксперт финского МИД и экс-дипломат Юкка Сеппинен. Выдержки из нее привел портал iltalehti.fi.

По мнению писателя-документалиста, у Хельсинки был шанс получить республику с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Президент страны Мауно Койвисто не стал им пользоваться.

Сеппинен напомнил, что летом 1990 года в политбюро ЦК КПСС согласились с независимостью республик Прибалтики. Принцип передачи Карелии финнам был бы аналогичным. Кроме того, сам дипломат якобы общался на эту тему с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным. Выборг, написано в книге, не на что было восстанавливать, поэтому от него советское правительство и хотело избавиться.

Койвисто сопротивлялся такой «сделке» и сохранил свою позицию при Борисе Ельцине. Сеппинен указал, что и этот российский лидер был готов начать переговоры по территориальным вопросам. Глава Финляндии не хотел этого, поскольку опасался конкуренции с западной частью страны после «принятия» Выборга.

О том, что Кремль якобы обсуждал продажу Карелии в начале 90-х, говорил и бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров, уточнило РИА «Новости». Его утверждения опроверг соратник Ельцина Геннадий Бурбулис.