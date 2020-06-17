    17 июня 2020, 07:28

    Финский писатель рассказал, как Карелия могла достаться его стране при Горбачеве

    Александра Ломейко

    Карелия могла отойти к Финляндии. Переговоры якобы готовились начать во времена СССР, при Михаиле Горбачеве. Власти иностранного государства не воспользовались такой возможностью.
    Финский писатель рассказал, как Карелия могла достаться его стране при Горбачеве

    Историю вероятной передачи Карелии описал в своей книге бывший эксперт финского МИД и экс-дипломат Юкка Сеппинен. Выдержки из нее привел портал iltalehti.fi.

    По мнению писателя-документалиста, у Хельсинки был шанс получить республику с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Президент страны Мауно Койвисто не стал им пользоваться.

    Сеппинен напомнил, что летом 1990 года в политбюро ЦК КПСС согласились с независимостью республик Прибалтики. Принцип передачи Карелии финнам был бы аналогичным. Кроме того, сам дипломат якобы общался на эту тему с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным. Выборг, написано в книге, не на что было восстанавливать, поэтому от него советское правительство и хотело избавиться.

    Койвисто сопротивлялся такой «сделке» и сохранил свою позицию при Борисе Ельцине. Сеппинен указал, что и этот российский лидер был готов начать переговоры по территориальным вопросам. Глава Финляндии не хотел этого, поскольку опасался конкуренции с западной частью страны после «принятия» Выборга.

    О том, что Кремль якобы обсуждал продажу Карелии в начале 90-х, говорил и бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров, уточнило РИА «Новости». Его утверждения опроверг соратник Ельцина Геннадий Бурбулис.