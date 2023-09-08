Мир 08 сентября 2023, 15:25 Финский парламент выступил против вотума недоверия правительству — СМИ Reuters: финский парламент отказался поддержать вотум недоверия правительству Unsplash

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Большинство членов парламента Финляндии отказалось поддержать вотум недоверия правительству, выдвинутый из-за обвинений на почве расизма. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вотум недоверия поддержали 65 депутатов, еще 106 человек выступили против. Всего в парламенте Финляндии 200 депутатов.

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Кроме того, парламентарии отказались поддерживать персональные вотумы недоверия министрам экономического развития и финансов Вилле Рюдману и Риикке Пурре.

Вынесение вотума недоверия финскому правительству инициировали оппозиционные силы, к которым относятся Социал-демократическая партия, Левый союз Финляндии и Союз зеленых. Они обвинили кабинет министров в недостаточной борьбе с расизмом.

Оппозиционеры раскритиковали план правительства по борьбе с расизмом и дискриминацией. Документ опубликовали по итогам нескольких расистских скандалов, в которых фигурировали политики из правящей партии. В план включили криминализацию отрицания холокоста, а также запрет нацистской и коммунистической символики.