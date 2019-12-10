Финский парламент одобрил назначение самого молодого в мире премьер-министра
Парламент Финляндии одобрил Санну Марин на пост премьер-министра. До этого она возглавляла министерство транспорта и связи страны, сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на сайт правительства Финляндии.
За кандидатуру Санны Марин проголосовали 99 депутатов. 70 оказались против. Назначение должен утвердить во вторник президент страны Саули Ниинисте.
Новому премьеру 34 года, что делает ее самым молодым действующим премьер-министром в мире. Ранее ее кандидатуру на эту должность утвердили на заседании совета уполномоченных правящей Социал-демократической партии (СДП). За Санну Марию проголосовали 32 человека из 61 участвовавших в голосовании. Ее конкурент, председатель парламентской фракции социал-демократов Антти Линдтману, смог получить лишь 29 голосов.
Новый премьер сменит Антти Ринне, который подал в отставку 3 декабря.