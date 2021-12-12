Финский генерал высказался о вероятности «вторжения России на Украину»

Финская разведка сочла возможным нападение России на Украину в январе. Об этом заявил командующий Оборонительными силами Финляндии, генерал Тимо Кивинен.

По его словам, сотрудники финской разведки установили, что на границе РФ и Украины якобы сосредоточены почти 100 тысяч российских военных, написало местное издание Yle.

«Сейчас там наблюдается исключительная концентрация войск», — добавил Кивинен.

Генерал подчеркнул, что не утверждает, что военные действия начнутся, но Финляндия в то же время готовится к разным сценариям.

«Я не говорю, что это произойдет, но это возможно. Соответственно мы регулируем нашу собственную деятельность. Но в непосредственной близости от Финляндии сейчас не происходит ничего, что может вызвать беспокойство», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание информационной напряженности и распространение информации о сосредоточении военных сил РФ на границе с Украиной преследует одну цель — демонизировать Россию.

«Но наши войска никому не угрожают и не покидают территорию страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Именно об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом, уточнил Песков.