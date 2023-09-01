Мир 01 сентября 2023, 10:48 Финский генерал объяснил, почему Запад не даст ВСУ современную технику Финский генерал Товери: Запад предоставляет Украине устаревшую военную технику 7th Army Training Command / Flickr

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Бывший руководитель разведки финского генштаба генерал-майор в отставке Пекка Товери объяснил, почему западные страны не хотят предоставлять ВСУ современную военную технику. Слова военного привело издание Ilta-Sanomat.

По словам генерала, западные страны не хотят, чтобы современные военные технологии попали в руки российских военных. Поэтому НАТО предоставляет базовую военную технику и устаревшие машины.

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«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий... На такой риск идти не стоит. В частности, ключи шифрования, используемые в системах управления, являются конфиденциальной информацией», — объяснил военный.

Товери предположил, что российские военные вряд ли найдут что-то интересное в захваченных финских бронетранспортерах Pasi. По этой причине, по словам генерала, Украина так и не получила танки M1 Abrams. США ремонтируют машины предыдущих поколений и заменяют новейшие технологии на «чуть устаревшие».