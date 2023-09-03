Мир 03 сентября 2023, 15:52 Финский экс-премьер заявил о необходимости давить на Россию и Украину Экс-премьер Финляндии Стубб: на Россию и Украину надо надавить ради переговоров РИА «Новости»

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Экс-премьер Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости надавить на Россию и Украину, чтобы стороны вернулись за стол переговоров. Такое мнение он высказал в интервью испанской газете 20minutos.

«Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров», — пояснил Стубб.

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По его мнению, если это произойдет, США и ЕС должны будут аналогичным образом надавить на Киев.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — подчеркнул политик.

Россия не раз напоминала о том, что готова к переговорному процессу, который прервала Украина. Киевский режим при этом на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на гарантии безопасности, которые западные страны пообещали предоставить Украине. Он предупредил, что без учета интересов России они будут бессмысленны.

«Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны», — констатировал Песков.