Финский болельщик оскорбил россиян во время матча МЧМ по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел в Эдмонтоне без зрителей. Любители спорта могли поддержать свои национальные сборные онлайн: видео показывали в перерывах прямой трансляции матча.

Международная федерация хоккея (IIHF) отреагировала на эту провокацию и потребовала исключить этого болельщика из трансляции. Такая мера коснулась всех, кто показывал на камеру что-то оскорбительное.

Наша сборная в полуфинале уступила команде из Канады и вышла на финнов в борьбе за третье место турнира. Подопечным Игоря Ларионова не удалось победить команду из Финляндии. Российские хоккеисты проиграли со счетом 1:4. Чемпионом турнира стала сборная Соединенных Штатов, пишет «Газета.ru».