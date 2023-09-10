Мир 10 сентября 2023, 08:49 Финских железнодорожников начнут сокращать из-за финансовых проблем Tekniikka&Talous: финская VR может сократить часть сотрудников из-за инфляции Unsplash

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Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может сократить часть персонала из-за инфляции, последствий пандемии, а также прекращения сообщения с Россией. По предварительным оценкам, лишиться работы могут 80 человек из примерно 1,2 тысячи. Об этом сообщил журнал Tekniikka&Talous со ссылкой на данные пресс-службы компании.

Гендиректор VR Элиса Маркула пояснила, что работа VR усложнилась, на рентабельности компании сказался, в частности, спад в тяжелой промышленности.

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«Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность, и инвестиции», — добавила она.

Предполагается, что реструктуризация позволит инвестировать в оборудование миллиард евро.

Компания планирует провести переговоры с участием около 500 служащих и «прислушаться к мнению с разных сторон».

VR Group прекратила пассажирские перевозки на российском направлении с марта 2022 года. Грузоперевозки прекратились к концу года.