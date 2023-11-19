Мир 19 ноября 2023, 14:42 Финские военные начали строить забор на границе с Россией Начальник КПП Киннунен: финские военные возведут барьер на границе с РФ Takimoto Marina/Keystone Press Agency

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Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы помочь пограничникам построить временный барьер. Об этом рассказал начальник КПП Йоуко Киннунен в интервью финскому телеканалу Yle.

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе», — сказал он.

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КПП «Вартиус», являющийся самым южным пограничным переходом на границе с РФ, закрыли вечером 18 ноября. Причиной назвали перегруженность, по данным СМИ, границу в этот день собирались пересечь 67 беженцев с Ближнего Востока. В воскресенье, 19 ноября, переход вновь открыли.

Ранее Финляндия решила закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Власти объяснили это решение увеличившимся потоком беженцев. Беженцы из Сирии, Сомали, Ирака и других стран прибывают на пропускные пункты, финская сторона запретила переход границы на велосипедах. Финские пограничники даже применили газ против людей на границе с Россией. Они объяснили это тем, что иностранцы не выполняли их требования.