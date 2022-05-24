Финский общественный деятель и журналист Кости Хейсканен заявил, что финские власти запугали своих граждан о «вторжении России» ради вступления в Североатлантический военный блок. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-конференцию Медиагруппы «Патриот».

«Финская пресса в течение двух-трех месяцев просто бомбила информацией о том, какие плюсы несет в себе вступление в НАТО, пугала людей, что Россия — это только зло, что Россия якобы может напасть на Финляндию, якобы приграничные территории уже даже начали вооружаться. <…> Нельзя сказать, что финны хотят вступления в НАТО. Это именно эти лоббисты, которые поддерживали этот вектор», — сообщил Хейсканен.

Несмотря на то, что финский президент Саули Ниинисте в январе заявлял о необходимости проведения референдума среди населения по вопросу НАТО, он так и не состоялся, заключил журналист.