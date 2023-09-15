Мир 15 сентября 2023, 12:05 Финские власти захотели следовать жесткой линии ЕС по запрету на въезд автомобилей россиян YLE: Финляндия рассматривает запрет на въезд в страну автомобилей россиян РИА «Новости»

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В Финляндии задумались о запрете въезда в страну российских транспортных средств. Такие планы рассматривают власти страны, сообщила местная телерадиовещательная корпорация YLE.

По данным источников телерадиокорпорации, Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии Евросоюза. Министр иностранных дел Элина Валтонен собирается объявить о решении по поводу запрета 15 сентября.

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Ранее запрет на въезд российских автомобилей уже приняли Эстония, Латвия и Литва.

В начале сентября Европейская комиссия обнародовала пояснение, в котором указала, что санкции, введенные в отношении РФ в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий регистрационные номера страны.

Соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию ЕС даже на короткий срок, в том числе и в туристических целях.