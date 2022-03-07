Финские Valio и Paulig решили уйти из России

Финский производитель молочки Valio прекратит свой бизнес в России. Также о прекращении деятельности в РФ объявила еще одна компания из Финляндии Paulig, выпускающая кофе. Об этом сообщил финский сайт Ilta-Sanomat.

Гендиректор Valio Анника Хурме заявила, что у компании нет этических предпосылок для продолжения работы в России. Причиной стало то, что финские молочники решительно осуждают специальную военную операцию РФ по демилитаризации Украины.

В России у Valio есть завод по производству плавленых сыров и несколько офисов продаж. Уход компании из России будет означать потерю рабочих мест для 400 сотрудников. На прошлой неделе Valio прекратила все поставки продукции из Финляндии в Россию и Белоруссию, а также остановила импорт сырья и упаковочных материалов из РФ.

О немедленном прекращении деятельности в России также объявил финский кофейный производитель Paulig. У компании есть завод по обжарке зерен в Твери, продукция которого в основном реализуется внутри страны. Всего в Paulig трудятся около 200 сотрудников в России. На РФ и Белоруссию приходится около 5% чистых продаж.

Ранее косметическая компания Sephora, принадлежащая французскому холдингу LVMH, также объявила о закрытии своих магазинов в России.