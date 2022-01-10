Финские ученые создали антиковидную молекулу

Финские ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса на несколько часов. Об этом рассказали на сайте Хельсинского университета.

Новая молекула получила название TriSb92. По заверению ученых, она защищает от коронавирусной инфекции в течение как минимум восьми часов даже при повышенным риске заражения. Исследователи отметили, что в отличие от вакцин, которым необходимо время, чтобы выработать иммунитет, действие TriSb92 начинается сразу после введения.

Молекулу испытали на мышах. Назальное введение TriSb92 защитило грызунов от заражения, в то время как все незащищенные мышки перезаражались, рассказала автор исследования Анна Мякеля. По ее словам, молекула эффективна против всех известных штаммов, в том числе «омикрона».

Финские исследователи подчеркнули, что разработанная ими молекула является дополнением к вакцинам, а не конкурирует с ними.

«Противовирусные молекулы, как и противовирусные препараты, не заменяют вакцинацию», — сказал профессор Хельсинского университета Калле Саксела.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что конец пандемии не за горами.