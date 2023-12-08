Мир 08 декабря 2023, 18:37 Финские пограничники задержали россиянина Тордена после освобождения из тюрьмы Ilta-Sanomat: россиянина Тордена задержали и могут выдворить из Финляндии РИА «Новости»

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Финская пограничная служба задержала россиянина и участника диверсионно-разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (прошлое имя — Ян Петровский) после того, как его освободили из тюрьмы города Вантаа. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

«Пограничник забрал Тордена прямо из тюрьмы и отвел в машину», — указали в материале.

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По данным издания, пограничный патруль может выдворить россиянина из Финляндии. Ранее Норвегия и Чехия ввели для него запреты на въезд во всю Шенгенскую зону.

Верховный суд Финляндии принял решение отказать Тордену в экстрадиции на Украину и не увидел причин для его дальнейшего содержания под стражей.

Воислава Тордена задержали в июле, когда он пытался улететь из Финляндию в Италию. Сначала он находился в центре временного размещения мигрантов. В конце августа его перевели в тюрьму для экстрадиции по запросу украинских спецслужб, обвинивших россиянина в серии терактов.