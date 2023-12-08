08 декабря 2023, 18:37
Финские пограничники задержали россиянина Тордена после освобождения из тюрьмы
Ilta-Sanomat: россиянина Тордена задержали и могут выдворить из Финляндии
Финская пограничная служба задержала россиянина и участника диверсионно-разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (прошлое имя — Ян Петровский) после того, как его освободили из тюрьмы города Вантаа. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.
«Пограничник забрал Тордена прямо из тюрьмы и отвел в машину», — указали в материале.
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По данным издания, пограничный патруль может выдворить россиянина из Финляндии. Ранее Норвегия и Чехия ввели для него запреты на въезд во всю Шенгенскую зону.
Верховный суд Финляндии принял решение отказать Тордену в экстрадиции на Украину и не увидел причин для его дальнейшего содержания под стражей.
Воислава Тордена задержали в июле, когда он пытался улететь из Финляндию в Италию. Сначала он находился в центре временного размещения мигрантов. В конце августа его перевели в тюрьму для экстрадиции по запросу украинских спецслужб, обвинивших россиянина в серии терактов.
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