Мир 04 декабря 2023, 16:54 Финские пограничники усилили контроль поездов из России из-за нелегалов Финские пограничники не нашли нелегалов в следующих из России товарных поездах РИА «Новости»

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Погранслужба Финляндии сообщила об усилении контроля грузовых железнодорожных составов, следующих из России через пункт Вайниккала. Однако нелегалов на товарных поездах не находят, сообщил РБК.

Финские пограничники предполагали, что нелегальные пассажиры могут прятаться между вагонами или попытаться попасть в страну другим способом. В погранслужбе добавили, что сейчас единственным действующим пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остается Вайниккала.

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Власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Это решение в Хельсинки объяснили наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, Финляндия расторгла договор с Россией о приграничном сотрудничестве. Решение вступит в силу в конце января 2024 года.

Финские СМИ сообщили, что политика Хельсинки в отношении России имеет серьезные последствия. В частности, это негативным образом отразится на экономике приграничных регионов, которые ранее зарабатывали на российских туристах.