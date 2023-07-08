Мир 08 июля 2023, 05:22 Финские фермеры рассказали, что украинцы отказываются собирать ягоды ради пособий Yle: украинские беженцы отказываются от сезонного сбора ягод в Финляндии из-за пособий РИА «Новости»

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Украинские беженцы отказываются заниматься сезонным сбором ягод в Финляндии из-за опасений лишиться пособий. Об этом финские фермеры рассказали в интервью телекомпании Yle.

Если раньше украинские беженцы соглашались заниматься сезонным сбором ягод, то сейчас они не хотят этого делать. По словам предлагающих работу фермеров, это может отразиться на получении украинцами пособий.

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Местные депутаты пришли к выводу, что в Финляндии должно быть выгоднее работать, чем жить на пособие. Поэтому они призвали власти принять соответствующее решение.

Польские власти приняли неправильное решение, открыв границы для украинских беженцев. По сути, они «распахнули ворота в ад», считает обозреватель Макер Галаш. Открытие границ он назвал фатальной ошибкой.

Помимо требования оплаты, бесплатного проживания и медицинского обслуживания, украинские беженцы занимаются мошенничеством, отметил журналист. По его словам, для оформления и получения различных льгот они переезжают из одной страны в другую.