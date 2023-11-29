Мир 29 ноября 2023, 17:39 Финские энергетики прервали работу АЭС «Олкилуото-3» из-за сбоя Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу второй раз за 10 дней Unsplash

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АЭС «Олкилуото-3» в западной части Финляндии временно остановили из-за неисправности. Об этом сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima.

Работу атомной электростанции, которая располагается на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото, приостанавливают второй раз за 10 дней. Энергетики проводят проверку сетей в районе АЭС и пытаются установить причины неполадок.

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«Производство электроэнергии на АЭС „Олкилуото-3“ было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года», — отметили в пресс-службе.

В прошлый раз работу «Олкилуото-3» останавливали 19 ноября, сообщил RT. Специалисты нашли поломку в турбинной установке.

«Олкилуото-3» является одной из крупнейших электростанций государства. На ее территории находятся три реактора, которые вырабатывают около 30% всей энергии Финляндии.