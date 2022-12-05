05 декабря 2022, 12:51
Финские депутаты обсудят законопроект о членстве в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО
Власти Финляндии перешли к следующему этапу вхождения в состав НАТО. Правительство внесло законопроект о членстве в парламент, рассказала журналистам министр иностранных дел Пекка Хаависто. Ее процитировал ТАСС.
«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО», — объявила она на пресс-конференции.
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Министр назвала это еще одним шагом в сторону присоединения к альянсу.
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Финляндия и Швеция подали заявки в мае, большинство стран их поддержали, однако против членства выступила Турция.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале ноября сказал, что страны сделали все необходимое, и пора принять их. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления в альянс зависят от того, как скоро обе страны выполнят обязательства в рамках мадридского меморандума.
Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев предупредил, что вступление в НАТО станет стратегической ошибкой Финляндии и Швеции, потому что в XXI веке нейтральный статус — лучший способ обезопасить себя.
Финляндия
НАТО
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