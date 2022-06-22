Финская Tikkurila решила уйти с российского рынка

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил закрыть бизнес на российском рынке. Брендом владеет компания PPG, имеющая три завода в России.

Как заявили в компании, Tikkurila продолжала продавать в России минимальное количество своей продукции, чтобы не оставлять своих сотрудников без зарплаты. Также производитель придерживался санкций и не сотрудничал с российским государственным предприятиям, представителями нефтегазовой и авиационной отраслей.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Среди вариантов — возможная продажа бизнеса или контролируемый уход с российского рынка», — пояснили на сайте Tikkurila.

По словам компании, всю прибыль, полученную от работы PPG в России за 2022 год, передадут некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной помощью.

Компания Tikkurila вошла в американский холдинг PPG Industries, Inc. летом 2021 года. Ее выручка за тот год превысила 561 миллион евро. Компания продает свою продукцию в более чем 40 странах мира.