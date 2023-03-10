Мир 10 марта 2023, 23:18 Финская таможня заявила о росте числа преступлений на границе с Россией Таможня Финляндии зафиксировала рост таможенных преступлений на границе с РФ из-за санкций РИА «Новости»

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На границе Финляндии с Россией в 2022 году значительно выросло число таможенных преступлений. Об этом сообщила финская таможня. В ведомстве этот факт связали с введенными против России санкциями.

«В 2022 году в результате санкций против России и Белоруссии количество правонарушений в сфере регулирования превысило 300», — говорится в пресс-релизе таможни.

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При этом отмечается, что раньше за год было лишь несколько подобных случаев.

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Всего за минувший год финские таможенники выявили почти 6,5 тысячи правонарушений. Это на тысячу случаев больше, чем в 2021-м.

Ранее сообщалось, что жители восточной части Финляндии недовольны закрытием границы с Россией. Обозреватели издания Yle заявили, что у местных жителей никуда не пропало желание «съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться». Теперь они лишены этого.

Летом 2022 года финны усилили охрану на границе с Россией, а феврале этого года началось строительство 200-километрового защитного заграждения.