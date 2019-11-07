Финская таможня обсчитала туристов на 11,5 млн евро

Таможня Финляндии с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года использовала неверный курс и ошибочно конвертировала 25 мировых валют. Речь идет, в том числе, о российском рубле, шведской кроне, долларе и китайском юане.

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На сайте ведомства его руководитель Ярмо Райккя сообщил, что сумма возмещения средств клиентам составит около 11,5 миллионов евро. Он объяснил, что таможня использовала ошибочные курсы валют, установленные Финским банком. По новым правилам таможенники должны были ориентироваться на данные Европейского центрального банка. Курсы этиханков различаютс на 1,5-2,5%.

«Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года», — сообщил Райккя.

По его данным, ошибка в конвертации была допущена в 960 тысячах случаев оформления пошлины или акциза.

Как сообщил финский портал YLE на ошибку обратил внимание клиент, который потребовал использовать официально установленный Европейским ЦБ курсом.

Стало известно, что специалисты, отвечавшие за обновление ставок, в результате недоразумения взяли ставки с веб-сайта финского банка.