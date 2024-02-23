Мир 23 февраля 2024, 18:51 Финская компания Stockmann сменит название на Lindex Freepik

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У финского предприятия Stockmann изменится название — теперь оно будет называться Lindex. При этом имя бренда сохранится, как и название магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

«Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов», — говорится в сообщении.

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По словам главы правления Сари Похьонен, новое название усилит значимость подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на бренд Stockmann.

Stockmann работает с 1862 года. Сейчас магазины бренда представлены в 18 странах.

Ранее финское правительство пообещало не контактировать с Россией до конца спецоперации. Заявление сделал новый президент Финляндии Александр Стубб.