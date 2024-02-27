Мир 27 февраля 2024, 19:11 Финская компания решила судиться с Россией из-за активов Финская компания Fortum потребует от России компенсацию за свои активы

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Финская государственная энергетическая компания Fortum начал арбитражное разбирательство против России с требованием компенсации за арест своих активов. Об этом сообщили на сайте компании.

«Энергоконцерн Fortum инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить интересы акционеров», — указали в опубликованном релизе.

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Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, подчеркнули представители компании.

Весной 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу 98,23% акций «Фортума», которыми владеет группа Fortum. Стоимость активов, над которыми был утрачен контроль в Fortum, оценили в 1,7 миллиарда евро.

Руководство Fortum назвало решение российской стороны грубым нарушением международного права и заявило о планах принять меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства.