27 февраля 2024, 19:11
Финская компания решила судиться с Россией из-за активов
Финская компания Fortum потребует от России компенсацию за свои активы
Финская государственная энергетическая компания Fortum начал арбитражное разбирательство против России с требованием компенсации за арест своих активов. Об этом сообщили на сайте компании.
«Энергоконцерн Fortum инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить интересы акционеров», — указали в опубликованном релизе.
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Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, подчеркнули представители компании.
Весной 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу 98,23% акций «Фортума», которыми владеет группа Fortum. Стоимость активов, над которыми был утрачен контроль в Fortum, оценили в 1,7 миллиарда евро.
Руководство Fortum назвало решение российской стороны грубым нарушением международного права и заявило о планах принять меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства.
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