Финская компания Fortum покинет Россию

Финская энергетическая компания Fortum решила покинуть российский рынок. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте концерна.

«Мы решили произвести контролируемый уход с российского рынка. Это решение в том числе включает в себя полную продажу российских активов», — говорится в сообщении Fortum.

Ранее концерн объявлял, что прекратит финансировать дочерние российские фирмы и инвестировать в их дальнейшую деятельность.

«Совершенно очевидно, что необходимо уменьшить зависимость Европы от российской энергии и двигаться к более независимой энергетической системе», — заявил президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.

В компании также подчеркнули, что процесс выхода из России потребует одобрения регулятора, поэтому он займет определенное время.

Группа Fortum в Росси осуществляла работу по производству и продаже тепловой и электрической энергии. Она владеет российскими компаниями «Фортум» и ТГК-1.

В инфраструктуру концерна входят три солнечные станции в Башкортостане и Оренбургской области, ветряная электростанция в Ульяновской области и семь тепловых электростанций в Западной Сибири и на Урале.