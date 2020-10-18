Финская газета написала об умершем от туберкулеза Пушкине

Посвященная туберкулезу статья в финской газете вызвала изумление у читателей. Одной из жертв болезни в ней назвали Александра Пушкина. Автор не изменил свою точку зрения даже после возмущенных комментариев.

Материал опубликовала газета Iltalehti, третья по величине в Финляндии и существующая с 1980 года. В нем шла речь о введенных в стране сто лет назад ограничениях из-за распространения инфекции и были проведены параллели с мерами, принятыми в пандемию COVID-19.

Журналистка Хелья Салонен перечислила известных личностей, которые, по ее мнению, умерли от туберкулеза. Среди них в том числе оказался Александр Пушкин. «Это те, о ком можно достаточно уверенно сказать, что они умерли от туберкулеза», — подчеркнула автор статьи.

В комментариях читатели заметили, что она допустила фактическую ошибку, и напомнили, что Пушкин погиб после полученного на дуэли с Жоржем Дантесом ранения в 1837 году. Один из пользователей даже написал Салонен и потом процитировал ее ответ. Написавшая материал женщина заметила, что о гибели знаменитостей много версий. Поэтому она представила это как открытый вопрос.

Салонен, добавило ИА Nation News, причислила к жертвам туберкулеза и Антона Чехова. В случае с автором «Вишневого сада» ее ошибку еще можно объяснить. До 2018 года действительно считалось, что Чехов умер от этой болезни. Потом ученые доказали, что писатель скончался из-за кровоизлияния в мозг из-за тромба.