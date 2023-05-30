Мир 30 мая 2023, 21:32 Финская газета удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в их подлинности РИА «Новости»

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Финская газета Iltalehti убрала со своего интернет-портала 33 материала, написанных украинским фрилансером. Причиной стали сомнения в их достоверности. Информация об этом появилась на сайте издания.

«Расследование, проведенное Iltalehti, выявило нарушения в работе ассистента, написавшего эти статьи», — сказано в сообщении.

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Некоторые снимки в материалах сняты в другом месте и в другое время, а в заметках были указаны неверные даты и локации. Это заставило администрацию платформы засомневаться в подлинности остальных статей.

Новых расхождений в материалах фрилансера не нашли, однако некоторые данные проверить невозможно, поэтому остальные статьи автора решили удалить. В том числе редакция прекратила сотрудничество с украинцем и принялась за проверку второго внештатника из Украины.

Во многих странах распространение ложной информации карается законом. Например, китайская полиция задержала мужчину, который использовал нейросеть ChatGPT для создания и распространения слухов о крушении поезда. Он выложил фейковый пост в интернете, публикация набрала 15 тысяч просмотров.