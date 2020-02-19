Финская армия поселит мужчин и женщин в одну казарму

Призванные в финскую армию юноши и девушки начнут жить в одной казарме. Раздельными останутся туалеты и душевые кабины. Приказ о проведении такого эксперимента в 2020 и 2021 годах выпустило военное ведомство страны. Это позволит прекратить дискриминацию женщин-военных.

Как уточнил ТАСС, проживание в общей казарме будет добровольным. Участники эксперимента в любой момент смогут отказаться от участия и вернуться в помещение, где будут только люди их пола.

Сейчас совместное проживание мужчин и женщин в одной казарме возможно только во время проведения учений или военных действий. Проходящие срочную службу девушки получили отдельные помещения только в 1995 году.

За единую казарму для мужчин и женщин выступил финский Союз военнослужащих. По мнению участников, это позволит избавиться от дискриминации в отношении женщин в армии.

Ежегодно призывного возраста в стране достигают около 20 тысяч юношей и столько же девушек. Последние идут в армию добровольно, и их принимают во все рода войск. Служба продолжается 165, 255 или 347 дней. В прошлом году о своем желании служить заявили более 1,2 тысячи девушек.